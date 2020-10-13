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«Пластика приводит к запойному виду»: в Сети раскритиковали актрису Захарову
Фото: Александр Стернин специально для «Вечерней Москвы»

«Пластика приводит к запойному виду»: в Сети раскритиковали актрису Захарову

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Дмитрий Певцов выложил совместное видео с коллегой по цеху Александрой Захаровой. Подписчики пришли в ужас от внешнего вида артистки, посчитав, что та переборщила с пластикой.

«Господи, как можно так изуродовать себя. Пластика приводит к запойному виду. Жесть»; «Что у Александры с лицом?»; «Что же она с собой сделала, это же тихий ужас...»; «Уволить ее косметолога, она на себя прям не похожа».

Сама 58-летняя актриса никак не отреагировала на заявления подписчиков. Видео в Instagram набрало более 100 тысяч просмотров.

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