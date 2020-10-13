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В Госдуму внесли законопроект, расширяющий право на получение допобразования
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В Госдуму внесли законопроект, расширяющий право на получение допобразования

Ростислав Зубков

Образование

Право на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профобразования после декрета могут дать всем, кто брал отпуск по уходу за ребенком, а не только женщинам. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в Госдуму членом комитета ГД по труду и социальной политике Светланой Бессараб.

Она поясняет, что на сегодняшний день законом «О занятости» закреплено право сотрудников на подготовку и дополнительное профессиональное образование. При этом работодатель обязан проводить профобучение подчиненных, если это нужно для выполнения конкретных видов деятельности. Вместе с тем Трудовой кодекс предусматривает данную возможность только для женщин, которые взяли отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Как отмечает Бессараб, в соответствии с 256-й статьей ТК правом на отпуск для ухода за несовершеннолетним могут воспользоваться также отец ребенка, бабушка, дедушка и другие опекуны, фактически осуществляющие уход за малолетним.

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