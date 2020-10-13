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Еще две ракеты «Авангард» поставят в Оренбургскую область
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще две ракеты «Авангард» поставят в Оренбургскую область

Ростислав Зубков

Армия

До конца 2020 года в Оренбургской области подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса «Авангард». Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, 13 октября, на селекторном совещании.

По словам главы Минобороны, комплексы поставят на боевое дежурство.

Помимо этого, в Калужской области удается в сроки загрузить две ракеты «Ярс» в шахтные пусковые установки, передает РИА Новости заявление Шойгу.

Ранее он сообщил о полном разгроме террористической организации в Сирии.

Читайте также: Шойгу обсудил с министрами обороны Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе

Сергей ШойгуОренбургская областьракета
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