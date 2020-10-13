Биохакер назвал три столпа для улучшения качества жизни любого человека

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Осенью перед многими встает вопрос: как сохранить работоспособность. Хандра, сниженная работоспособность и стресс — вечные спутники жителя мегаполиса, а ограничения из-за пандемии коронавируса усугубили состояние.

Основатель Российского института биохакинга и здоровья, бизнес-тренер и лайфкоуч Никита Метелица в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что есть способы сохранения здоровья. С помощью биохакинга можно сломать систему, которая сделала людей больными.

Интервью с основателем Российского института биохакинга и здоровья, бизнес-тренером и лайфкоучем Никитой Метелица

Он пояснил, что биохакинг — персональная система управления своей биологией, внутренней и внешней средой.

— Вопрос касается тех, кто старше 40 лет. Но за годы работы я вижу, что ребята в 25–30 лет уже имеют серьезные проблемы и со здоровьем, и с жизненной энергией. За счет правильного образа жизни, отслеживания показателей сна, воды, еды человек может вернуться к эталонному состоянию организма, — отметил эксперт.

Метелица заявил, что 12 лет занимается биохакингом, он начал практиковать медитацию, чтобы справиться со вспыльчивостью, которая создавала проблемы в семье.

— Тогда я понимал, что так не должно быть. Мама называла меня трижды сектантом — из-за занятий йогой, ведения бизнеса и сыроедения, — сообщил собеседник.

По его словам, биохакинг опирается на результаты медицинских исследований, официальную и неофициальную медицину. Ни один биохакинг не обходится без здорового образа жизни.

Биохакинг включают в себя три столпа: питание, движение и сон. Их надо пересмотреть, чтобы повысить качество жизни, отметил Метелица.

Чаще всего люди жалуются на бессонницу, стресс. Нет никаких серьезных противопоказаний для универсальной методологии, с помощью которой человеку однозначно станет лучше. Биохакинг отличается от здорового образа жизни и советов родителей о полноценном сне и закаливании тем, что это — система. В ней более 120 элементов, которые внедряют в жизнь.

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