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Атомная подлодка «Орел» поразила цель на учениях в Баренцевом море
Кадры телеканала «Звезда»

Атомная подлодка «Орел» поразила цель на учениях в Баренцевом море

Кирилл Николаев

Армия

Атомная подводная лодка «Орел» на учениях в Баренцевом море выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Стрельба была проведена из подводного положения по мишени, которая имитировала крупный корабль противника. Цель находилась на дистанции более 120 километров.

Подводная лодка успешно справилась с поставленной задачей. Пораженную мишень осмотрел экипаж противолодочного самолета Ил-38.

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атомная подлодкаученияАрмия
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