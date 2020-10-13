Поезда следуют с задержкой на Замоскворецкой линии столичного метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Поезда следуют с задержкой на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.

— Временно увеличены интервалы движения поездов от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая», — говорится в публикации.

На Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая» для проверки поезда. — Московское метро (@MetroOperativno) October 13, 2020

Уточняется, что задержки связаны с проведением мероприятий по проверке поезда. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Позднее в Twitter-аккаунте подземки сообщили, что движение поездов на Замоскворецкой линии уже вводится в график.

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