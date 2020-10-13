Информацию об аварии в энергосистеме на Замоскворецкой линии метро опровергли

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение поездов осуществляется на всех линиях столичного метрополитена. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.

Там подчеркнули, что сведения о поездах в тоннелях и каких-либо авариях являются ложными.

— Информация ряда СМИ и телеграм-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности. Движение поездов осуществляется на всех линиях, — отметили в публикации.

Информация ряда СМИ и телеграм-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности. Движение поездов осуществляется на всех линиях #мосметро — Московское метро (@MetroOperativno) October 13, 2020

Ранее стало известно, что поезда следуют с задержкой на Замоскворецкой линии. Уточнялось, что изменения связаны с проведением мероприятий по проверке поезда.

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