Информацию об аварии в энергосистеме на Замоскворецкой линии метро опровергли
Движение поездов осуществляется на всех линиях столичного метрополитена. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.
Там подчеркнули, что сведения о поездах в тоннелях и каких-либо авариях являются ложными.
— Информация ряда СМИ и телеграм-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности. Движение поездов осуществляется на всех линиях, — отметили в публикации.
Информация ряда СМИ и телеграм-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности. Движение поездов осуществляется на всех линиях #мосметро— Московское метро (@MetroOperativno) October 13, 2020
Ранее стало известно, что поезда следуют с задержкой на Замоскворецкой линии. Уточнялось, что изменения связаны с проведением мероприятий по проверке поезда.
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