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Движение поездов на зеленой ветке столичного метро ввели в график
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Движение поездов на зеленой ветке столичного метро ввели в график

Юлия Захарова

Город

Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метрополитена введено в график. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.

— Движение на Замоскворецкой линии введено в график, — отметили в публикации.

Ранее стало известно, что поезда следуют с задержкой на Замоскворецкой линии. Уточнялось, что изменения связаны с проведением мероприятий по проверке поезда.

Также в метрополитене заявили, что сведения о поездах в тоннелях и каких-либо авариях не соответствуют действительности.

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Замоскворецкая линияграфик движенияметро Москвы
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