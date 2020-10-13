Движение поездов на зеленой ветке столичного метро ввели в график
Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метрополитена введено в график. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.
— Движение на Замоскворецкой линии введено в график, — отметили в публикации.
Движение на Замоскворецкой линии (2) введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) October 13, 2020
Ранее стало известно, что поезда следуют с задержкой на Замоскворецкой линии. Уточнялось, что изменения связаны с проведением мероприятий по проверке поезда.
Также в метрополитене заявили, что сведения о поездах в тоннелях и каких-либо авариях не соответствуют действительности.
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