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Тридцать человек после лечения от COVID-19 выписали из Инфекционной больницы № 2
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Тридцать человек после лечения от COVID-19 выписали из Инфекционной больницы № 2

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15Карта всех событий

В Москве из Инфекционной больницы № 2 за сутки выписали 30 человек после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook в среду, 14 октября.

По ее словам, на лечении в больнице состоит 822 человека, 16 из них — в реанимации. Коронавирус подтвердился у 327 пациентов. На искусственной вентиляции легких находятся пять человек.

Всего за сутки поступило 99 человек, у 54 из них коронавирус. Выписали из больницы за сутки 87 пациентов, добавила врач.

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