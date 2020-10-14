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Оборот розницы в Москве ежегодно увеличивается на семь процентов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Оборот розницы в Москве ежегодно увеличивается на семь процентов

Василиса Чернявская 

Виктория Родимкина

Город

В Москве ежегодно оборот розницы увеличивается в среднем на семь процентов начиная с 2010 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В 2020 году показатели розничной торговли увеличились, несмотря на период временных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

— С 2010 года оборот розничной торговли в Москве ежегодно увеличивается в среднем на 7 процентов и в 2019 году достиг 5,1 триллиона рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в 2010 году, — говорится в сообщении.

В Росстате уточнили, что оборот розничной торговли пищевыми продуктами в городе с 2010 года вырос до 2,7 триллиона рублей. Кроме того, увеличился оборот торговли непродовольственными товарами в 1,6 раза.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, розничная торговля в столице в этом году показала свою устойчивость.

— После значительного снижения объемов в апреле–мае увеличение оборота розницы, по данным Росстата, в июне 2020 года к июню 2019 года в сопоставимых ценах составил 5 процентов, аналогично — 7,1 процента в июле и 2,9 процента в августе, — сказал заммэра.

Как прояснил министр столичного правительства, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, динамичный рост розничной торговли в столице обусловлен целым комплексом факторов.

— Среди них и рост благосостояния жителей Москвы, и многочисленные меры поддержки торгового бизнеса, реализуемые в городе, и постоянно растущий объем спроса, по показателям которого московская агломерация является крупнейшим потребительским рынком Европы, — отметил Пуртов.

Министр уточнил, что хорошую динамику торговле добавили новые форматы, в том числе по онлайн-продажам и доставке. Также он добавил, что на увеличение товарооборота влияет, в том числе, рост предложения со стороны торговых сетей, конкуренция между которыми является сдерживающим фактором для роста цен.

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