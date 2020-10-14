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Департамент соцзащиты прокомментировал ситуацию со смертью пенсионерки в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Департамент соцзащиты прокомментировал ситуацию со смертью пенсионерки в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы опроверг информацию о том, что смерть столичной пенсионерки связана с сиделкой, которая работала на организацию социального обслуживания. Об этом сообщается на сайте департамента в среду, 14 октября.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Москве скончалась пожилая женщина, смерть которой может быть связана с ее отношениями с сиделкой.

— У женщины, которая навещала пенсионерку и якобы помогала ей по хозяйству, никаких договорных отношений с учреждением не было, — уточнили в департаменте.

Там подтвердили, что пенсионерка состояла на надомном обслуживании с 2010 года. Два раза в неделю к женщине приходил социальный работник. За все время пенсионерка ни разу не высказала в его адрес никаких претензий.

Женщина позвонила социальному работнику 9 октября и сообщила о плохом самочувствии. Дверь сотруднику соцслужбы никто не открыл, тогда она обратилась за помощью к соседке. С помощью запасных ключей женщины попали в квартиру и обнаружили пенсионерку, лежащей в ванной. Соцработник вызвала скорую помощь и полицию.

В департаменте добавили, что ведется расследование произошедшего.

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