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Предприниматели в Москве смогут подать сведения об удаленке без электронной подписи
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Предприниматели в Москве смогут подать сведения об удаленке без электронной подписи

Виктория Родимкина

Город

В Москве индивидуальные предприниматели смогут подать сведения об удаленной работе без электронной подписи. Для этого им необходимо связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на Едином портале госуслуг.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, было проведено несколько онлайн-мероприятий с участием предпринимателей. Один из обсуждаемых вопросов был связан с отсутствием у индивидуальных предпринимателей цифровой подписи.

— Если ИП создано на физическое лицо, верифицированное в личном кабинете на едином портале госуслуг, то данные о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, он может подать на сайте mos.ru без оформления электронной цифровой подписи, — заявил Алексей Фурсин.

С 12 октября работодателям нужно каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают дистанционно или продолжают посещать офис, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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