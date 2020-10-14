«Танцевать в одиночку»: Песков сравнил диалог РФ и ЕС с неудачным танго

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Москва выступает за диалог с Евросоюзом, но только на базе взаимоуважения. В противном случае отношения похожи на танго, которое России приходится танцевать в одиночку. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 14 октября.

— Как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он еще раз отметил, что диалог между двумя сторонами нужен и полезен, но должен при этом быть конструктивным.

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