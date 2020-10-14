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Площадку киноцентра «Соловей» застроят по проекту новой команды архитекторов
Фото: АГН «Москва»

Площадку киноцентра «Соловей» застроят по проекту новой команды архитекторов

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Дружинниковская улица, 15 Карта всех событий

Площадка киноцентра «Соловей» будет застроена по проекту новой команды архитекторов. Об этом в среду, 14 октября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Согласно концепции специалистов, предполагается строительство четырех башен. В них будут представлены различные функции, среди которых кинопоказ.

Кузнецов отметил, что формированию комфортной городской среды поспособствует проницаемость общественных пространств. С уровня общественной крыши посетители смогут попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов, а также в благоустроенный двор.

В ближайшее время Москомархитектура выдаст документ об архитектурно-градостроительном решении. Объект расположится на Дружинниковской улице.

Киноцентр «Соловей» считался одним из самых больших кинотеатров в Восточной Европе. Он был построен в 1989 году. Внутри здания располагалось 24 кинозала.

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Москвакиноцентр «Соловей»Сергей Кузнецов
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