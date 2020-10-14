Площадку киноцентра «Соловей» застроят по проекту новой команды архитекторов

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, Дружинниковская улица, 15 Карта всех событий

Площадка киноцентра «Соловей» будет застроена по проекту новой команды архитекторов. Об этом в среду, 14 октября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Согласно концепции специалистов, предполагается строительство четырех башен. В них будут представлены различные функции, среди которых кинопоказ.

Кузнецов отметил, что формированию комфортной городской среды поспособствует проницаемость общественных пространств. С уровня общественной крыши посетители смогут попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов, а также в благоустроенный двор.

В ближайшее время Москомархитектура выдаст документ об архитектурно-градостроительном решении. Объект расположится на Дружинниковской улице.

Киноцентр «Соловей» считался одним из самых больших кинотеатров в Восточной Европе. Он был построен в 1989 году. Внутри здания располагалось 24 кинозала.

Читайте также: Начальная школа-трансформер на 300 мест появится в Южном Бутове