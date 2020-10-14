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Путин: Россия готова возобновить кооперацию с Украиной в полном объеме
Фото: Андрей Коц

Путин: Россия готова возобновить кооперацию с Украиной в полном объеме

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Россия готова возобновить экономическую кооперацию с Украиной в полном объеме. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами, — цитирует президента РИА Новости.

Он поддержал идею премьер-министра страны Михаила Мишустина разрешить некоторым промышленным предприятиям Украины поставлять свои товары на территорию РФ. Путин призвал считать это «первым шагом и жестом доброй воли» со стороны РФ. Мишустин выразил надежду на зеркальность действий властей Украины.

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