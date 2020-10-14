За нарушения использования земель подмосковным владельцам выписали миллионные штрафы

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Пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья сообщила, что за прошедшую неделю правообладателям сельскохозяйственных земель за нарушения сохранности почв было выписано штрафов на 1 миллион рублей, а за прорастающий борщевик — на 3 миллиона рублей, пишет «Радио 1».

Отмечается, что штрафы получили владельцы 22 земельных участков. Общая площадь земель, пораженных борщевиком, составила 390 гектаров.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что российские ученые предлагают для борьбы с этим растением использовать искусственно выращенных насекомых. Новый вид будет предназначен именно для уничтожения борщевика — поедать другие растения насекомые не будут. Депутаты Госдумы считают, что такая мера станет действенной и позволит решить проблему в сжатые сроки и без вреда для экологии.

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