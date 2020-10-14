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Эксперт оценил возможность возобновления российско-украинского сотрудничества
Фото: Скриншот видео на YouTube / Alexandr Khakhlin

Эксперт оценил возможность возобновления российско-украинского сотрудничества

Руслан Давлетшин

Внешняя политика

Полное восстановление сотрудничества России с Украиной не будет возможным до тех пор, пока не решится проблема с Донбассом, однако какие-то подвижки все-таки могут быть, рассказал руководитель политической экспертной группы Константин Калачев в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Например, подвижки могут быть в части поставок российской вакцины от коронавируса на Украину. Но давайте будем реалистами. Громкие призывы к возобновлению сотрудничества мы слышали неоднократно, но все упирается в спорные вопросы отношений двух стран, основным из которых является даже не Крым, а поддержка Россией тех, кого на Украине называют «сепаратистами», — отметил политолог.

Хотя в целом, по его мнению, экономическая выгода от сотрудничества двух стран довольно высокая.

— Не дай бог что случится с «Северным потоком — 2», тот же украинский транзит газа по-прежнему будет востребован, и это сильно повлияет на отношения. Только экономические выгоды не могут перевесить накопившиеся обиды. И до тех пор, пока не будет подвижек в урегулировании ситуации в Донбассе, я серьезного прогресса не ожидаю, — добавил эксперт.

Константин Калачев напомнил, что, несмотря на недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он уйдет в отставку, если не сможет остановить войну, об урегулировании отношений с Россией он ничего не сказал.

Однако у российской стороны добрые намерения присутствуют. Президент Владимир Путин заявил, что наша страна готова возобновить экономическую кооперацию с Украиной в полном объеме. Глава государства отметил, что в свое время это приносило взаимную пользу и выгоду, сохраняло рабочие места и обеспечивало людей достойной зарплатой.

Российский лидер также поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить некоторым промышленным предприятиям Украины поставлять свои товары на территорию РФ. Путин призвал считать это «первым шагом и жестом доброй воли» со стороны РФ. Мишустин выразил надежду на зеркальность действий властей Украины.

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отношения России и УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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