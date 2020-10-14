Депздрав проверит действия медиков в связи со смертью ребенка в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичный департамент здравоохранения проверит действия медиков в связи со смертью ребенка. Об этом в среду, 14 октября, рассказали на сайте Депздрава.

По предварительным данным, первый вызов на диспетчерский пульт скорой медицинской помощи поступил 9 октября в 04:35 по московскому времени. Врачи прибыли по адресу и поставили диагноз «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)». Температура ребенка снизилась. Его состояние улучшилось. Врачи скорой помощи передали информацию о пациенте для дальнейшего наблюдения в поликлинику.

Затем в 9:00 последовал повторный вызов для консультации с врачом по приему жаропонижающих препаратов. На момент звонка у ребенка была температура 37,2. Других жалоб не было. Еще один вызов поступил спустя 12 часов после первого обращения. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья ребенка врачи скорой начали реанимационные мероприятия, дополнительно была вызвана специализированная выездная бригада анестезиологии и реанимации детей. Ребенка госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось.

— По данному факту департаментом здравоохранения проводится комплексная проверка всех этапов оказания медицинской помощи, в том числе догоспитального, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о смерти ребенка в Москве, которого якобы отказалась госпитализировать скорая помощь.

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