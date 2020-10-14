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МЧС опровергло сообщения о пожаре в выселенном здании на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно-спасательного центра Москвы

МЧС опровергло сообщения о пожаре в выселенном здании на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия

МЧС России по городу Москве опровергло сообщения о пожаре в выселенном здании на северо-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС России.

В 17:00 по московскому времени на пульт дежурного поступила информация о пожаре в выселенном здании на улице Ленской, дом 17. Пожарные прибыли по указанному адресу. Оказалось, что на строительной площадке по соседству рабочие варят битум, дым от которого был ошибочно принят за пожар.

Возгораний поблизости обнаружено не было.

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