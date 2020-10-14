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Подмосковные собственники торговых объектов могут оформить отсрочку по налогам
Фото: pixabay.com

Подмосковные собственники торговых объектов могут оформить отсрочку по налогам

Оксана Васильева

Общество

В министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что еще две с половиной недели будут принимать заявки от собственников торговых объектов на получение отсрочки по уплате имущественных налогов, пишет «Радио 1».

— Организации и индивидуальные предприниматели, которые, несмотря на тяжелые условия пандемии, оказали помощь малому бизнесу в виде отсрочки по оплате аренды торговых площадей, могут получить поддержку в части оплаты налогов. На основе заявлений владельцев торговых центров мы формируем реестр налогоплательщиков, который направим в налоговые органы, чтобы они смогли отсрочить уплату налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц, — пояснила глава министерства Наталья Адигамова.

Она отметила, что подать заявку можно до 30 октября по электронной почте Минмособлимущества mio@mosreg.ru или почтой по адресу 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что нагрузку на малый и средний бизнес, а также на IT-отрасль планируют снизить, одновременно увеличив налогообложение сырьевого сектора, передает ФАН.

— Меры налоговой политики нацелены на осуществление маневра путем снижения налоговой нагрузки на малый и средней бизнес, на IT-отрасль с одновременным увеличением налогообложения сырьевого сектора, — сказал Силуанов.

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