Владимир Жидкин: Спрос на квартиры в новостройках ТиНАО по-прежнему высокий

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Около 300 тысяч квадратных метров жилья было приобретено в новостройках двух самых молодых округов столицы. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, данные цифры — показатели третьего квартала текущего года. Они свидетельствуют о хорошем спросе на новые квартиры.

Руководитель столичного ведомства добавил, что за два первых квартала этот показатель составил порядка 400 тысяч «квадратов».

— Каждая пятая, а то и четвертая квартира, купленная в новостройках Москвы, приобретена именно в Троицком и Новомосковском округах, — сообщил он.

По его словам, большую роль в формировании спроса играет стоимость жилплощади в Новой Москве. За «квадрат» здесь в среднем просят 145 тысяч рублей, в то время как в старых границах цена недвижимости — порядка 250 тысяч рублей.

Владимир Жидкин напомнил, что за три квартала текущего года в Троицком и Новомосковском округах уже введено почти полтора миллиона «квадратов» жилья.

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