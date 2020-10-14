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Владимир Жидкин: Спрос на квартиры в новостройках ТиНАО по-прежнему высокий
Фото: Анна Быкова

Владимир Жидкин: Спрос на квартиры в новостройках ТиНАО по-прежнему высокий

Василиса Чернявская 

Город

Около 300 тысяч квадратных метров жилья было приобретено в новостройках двух самых молодых округов столицы. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, данные цифры — показатели третьего квартала текущего года. Они свидетельствуют о хорошем спросе на новые квартиры.

Руководитель столичного ведомства добавил, что за два первых квартала этот показатель составил порядка 400 тысяч «квадратов».

— Каждая пятая, а то и четвертая квартира, купленная в новостройках Москвы, приобретена именно в Троицком и Новомосковском округах, — сообщил он.

По его словам, большую роль в формировании спроса играет стоимость жилплощади в Новой Москве. За «квадрат» здесь в среднем просят 145 тысяч рублей, в то время как в старых границах цена недвижимости — порядка 250 тысяч рублей.

Владимир Жидкин напомнил, что за три квартала текущего года в Троицком и Новомосковском округах уже введено почти полтора миллиона «квадратов» жилья.

Читайте также: За месяц в Новой Москве введут 42 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости

ТиНАОМоскваВладимир Жидкин
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