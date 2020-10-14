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Загруженность медицинских учреждений научились прогнозировать в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Загруженность медицинских учреждений научились прогнозировать в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Математические алгоритмы, которые помогут спрогнозировать заполняемость медицинских учреждений до 2030 года, разработали в Москве. Об этом заявила директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Елена Аксенова.

По ее словам, удалось создать два математических алгоритма для визуализации ситуации в сфере городского здравоохранения. Они помогут дать прогноз по общей заболеваемости в столице. Также алгоритм поможет оценить доступность медицины для граждан.

— Говоря о новых инструментах, которые мы используем, они подразделяются на две глобальные группы: это цифровые и методологические, — заявила Аксенова.

Она добавила, что в городе планируют создать единую методологию сбора, обработки и проверки качества данных с учетом всех федеральных норм и требований.

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