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Пожар из-за электросамоката произошел в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Пожар из-за электросамоката произошел в квартире на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия

В квартире жилого дома на юго-востоке столицы случился пожар из-за электросамоката. Спасатели МЧС эвакуировали четырех человек из огня, среди них были дети.

По предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв аккумулятора электрического самоката, который находился в квартире.

Площадь пожара составила 0,1 квадратного метра. Сотрудники МЧС потушили огонь.

Пострадавших в результате возгорания нет, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что пожар из-за электросамоката происходит не впервые. В прошлом году в одной из столичных квартир у электрического самоката взорвался аккумулятор, из-за этого в помещении начался пожар. В тот раз из здания эвакуировали 40 человек.

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