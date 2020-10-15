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Ученые выяснили, какие телепрограммы способствуют избавлению от стресса
Фото: pexels.com/JESHOOTS.com

Ученые выяснили, какие телепрограммы способствуют избавлению от стресса

Юлия Ямпольская

Наука

Просмотр программ о природе по телевизору поможет улучшить самочувствие. Соответствующее исследование, проведенное учеными из Университета Эксетера, опубликовали в издании Journal of Environmental Psychology.

Специалисты сделали такие выводы на основе данных 96 участников эксперимента. Сначала добровольцам показали видео, в котором человек рассказывал о своей работе в канцелярской компании. Ролик вызвал у людей чувство скуки.

Затем участникам показали съемку кораллового рифа, во время которой они использовали VR-гарнитуру и компьютерную интерактивную графику. Просмотр программ о природе позволил людям избавиться от негативных эмоций и скуки.

Руководитель исследования Ники Йео рассказал, что такой опыт можно применять в ситуациях наподобие карантина во время пандемии, когда люди вынужденно находятся в самоизоляции.

Ранее исследователи из Института молекулярной медицины Финляндии и Хельсинского университета пришли к выводу, что синдром обструктивного апноэ сна связан с угрозой тяжелого протекания коронавирусной инфекции.

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