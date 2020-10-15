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Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза против России по делу Навального
Фото: flickr.com / sharon ingerson

Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза против России по делу Навального

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Осло поддержит санкции Европейского союза против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде сообщила телекомпании NRK.

— Норвегия присоединяется к мерам Евросоюза, касающимся использования химического оружия, — приводятся слова руководителя норвежского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что в четверг, 15 октября, Евросоюз обнародует санкционный список лиц и организаций, которых он считает причастными к якобы отравлению Навального. Решение о расширении ограничительных мер было принято главами МИД ЕС в Брюсселе 12 октября. Предложения по фигурантам внесли Германия и Франция. Предварительно, новые санкции будут введены по аналогии с теми, что были навязаны по «делу Скрипалей». Тогда под рестрикции попали девять физлиц и одна сирийская организация.

В России действия Евросоюза посчитали неприемлемыми и даже допустили разрыв отношений.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

Читайте также: Лавров объяснил, почему в России не завели дело после инцидента с Навальным

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