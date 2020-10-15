Ресторан с детским клубом и автостоянкой появится в Марьиной Роще

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, 2-й Стрелецкий проезд Карта всех событий

В столичном районе Марьина Роща планируют построить ресторан в современном стиле с детским клубом и автостоянкой. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 15 октября.

По его словам, площадь строения составит около 1 тысячи квадратных метров. Ресторан будет рассчитан на 130 человек. Он появится по адресу 2-й Стрелецкий проезд, владение 7б.

— В данном районе много офисных зданий, а вот точек питания не хватает, так что новый ресторан будет весьма кстати. Двухэтажное здание призматической формы выполнят в современном стиле и сдержанной цветовой гамме, за счет чего строение органично впишется в окружающую застройку, — сказал Сергей Кузнецов.

В пресс-службе Москомархитектуры уточнили, что, кроме основной функции, в заведении предусмотрены детский клуб с игровой зоной и встроенная автостоянка на восемь мест.

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