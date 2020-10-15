Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин поручил доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием
Фото: youtube.com/TASS

Путин поручил доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием

Ростислав Зубков

Общество

Роспотребнадзор должен до середины ноября доложить главе государства о проверках в школах по ситуации с горячим питанием. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте Кремля в четверг, 15 октября.

— Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов, — указано в перечне поручений российского лидера, утвержденного по итогам совещания с членами кабмина.

Доклад необходимо предоставить до 15 ноября, а далее отчитываться ежеквартально. За исполнение поручения будет отвечать глава надзорного ведомства Анна Попова.

Читайте также: Глава Минпросвещения: Средства на горячее питание для учеников доведены до всех школ

горячее питаниешколаВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Иван Шубин
Иван Шубин

Фестивалю прессы быть

Олег Фочкин
Олег Фочкин

Назад в СССР: почему молодежь тоскует по эпохе застоя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Все мнения
О проекте