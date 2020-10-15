Путин поручил доложить о проверках в школах по ситуации с горячим питанием

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Роспотребнадзор должен до середины ноября доложить главе государства о проверках в школах по ситуации с горячим питанием. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте Кремля в четверг, 15 октября.

— Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов, — указано в перечне поручений российского лидера, утвержденного по итогам совещания с членами кабмина.

Доклад необходимо предоставить до 15 ноября, а далее отчитываться ежеквартально. За исполнение поручения будет отвечать глава надзорного ведомства Анна Попова.

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