СМИ раскрыли характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты

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Американские военные назвали характеристики новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid-Response Weapon. Об этом пишет The Drive со ссылкой на сведения генерал-майора ВВС США Эндрю Гебара.

По его словам, инновационное оружие способно развивать скорость до примерно девяти тысячи километров в час (около восьми Махов).

Новая ракета запускается с воздуха с помощью стратегического бомбардировщика B-52.

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