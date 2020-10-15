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Хотели взорвать Родину-мать: видео ликвидации террористов появилось в Сети
Фото: ФСБ РФ

Хотели взорвать Родину-мать: видео ликвидации террористов появилось в Сети

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети появились кадры задержания членов ячейки международных боевиков, которые готовили теракты в Волгограде. В частности, целью был выбран памятник-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!»

Видео опубликовала пресс-служба Федеральной службы безопасности России.

Видео: ФСБ РФ

На кадрах видно, что ликвидация была проведена в лесополосе, в ходе обыска в личных вещах террористов из международной организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* обнаружены коктейли Молотова, стрелковое оружие и компоненты для создания взрывчатки. Они были замаскированы под мешки с удобрениями.

Задержания проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде. В Волгограде боевики оказали вооруженное сопротивление спецназу и были уничтожены ответным огнем.

«Катиба Таухид валь-Джихад»* — запрещенная в России террористическая организация.

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