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Число пожаров в Москве сократилось на треть
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Число пожаров в Москве сократилось на треть

Виктория Родимкина

Город

Количество пожаров в Москве за девять месяцев этого года сократилось почти на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России в четверг, 15 октября.

— Число пожаров в Москве в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за прошедшие 9 месяцев сократилось на 30 процентов, — передает сообщение РИА Новости.

Уточняется, что показатель снизился с 7038 до 5439. При этом число погибших и пострадавших в пожарах сократилось на 23 и 30 процентов соответственно.

В пресс-службе отметили, что около 2,5 тысячи пожаров за это время произошло в жилом секторе. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, также возгорания в 30 процентах случаев происходили из-за неисправного электрооборудования.

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