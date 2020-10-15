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Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за усиления ветра
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за усиления ветра

Кирилл Николаев

Город

Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за усиления ветра в четверг, 15 октября. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Рестораторов попросили своевременно принять меры по прекращению работы летних веранд, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее МЧС предупредило москвичей об усилении ветра в четверг, 15 октября. До 21:00 местами порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Читайте также: Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра

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