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Театр имени Пушкина перенес часть спектаклей с октября на декабрь
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Театр имени Пушкина перенес часть спектаклей с октября на декабрь

Кирилл Николаев

Общество

Театр имени Пушкина перенес часть спектаклей с октября на декабрь. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте театра.

Данные меры были приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. На данный момент перенесены все спектакли, которые должны были пройти с 16 по 25 октября. Однако спектакли, которые запланированы на 17 и 18 октября, состоятся.

Ранее с 14 по 28 октября на карантин закрыли театр имени Ермоловой. Это связано с тем, что у нескольких работников театра обнаружили коронавирусную инфекцию.

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