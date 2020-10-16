Дворник в Химках выложил послание жителям из осенних листьев

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жители одного из домов в подмосковных Химках в четверг утром, 15 октября, получили неожиданное послание от дворника.

Сотрудник коммунальных служб решил обратиться к гражданам с призывом. Он сложил из опавших листьев простую и очень важную надпись на сегодняшний день: «Носите маски».

Ранее сообщалось, что пассажиров не будут пускать в транспорт Москвы без маски и перчаток. Дептранс получил предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавирусной инфекции. В московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом. Теперь проверку также будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов. Согласно новым требованиям, пассажиров не пустят в метро без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд.

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