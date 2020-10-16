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Иностранные авиакомпании возобновят полеты в Израиль с 16 октября
Фото: АГН «Москва»

Иностранные авиакомпании возобновят полеты в Израиль с 16 октября

Юлия Курганова

Туризм

Израильский аэропорт Бен-Гурион с пятницы, 16 октября, возобновит полеты в режиме «открытого неба», который действовал до карантина. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Министерства туризма страны.

— В полночь с 15 на 16 октября аэропорт Бен-Гурион начнет работу в новом режиме, соответствующему тому, в котором он функционировал до введения карантина, — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что 30 иностранных авиакомпаний возобновят полеты в Израиль. Перевозчиков из России среди них нет.

В Министерстве туризма РФ сообщили, что пока рейсы будут обслуживать только граждан Израиля, а также небольшое количество категорий иностранцев со спецразрешениями.

Таким образом, пока туристам в страну попасть не получится, но можно въехать с целью лечения после одобрения заявки государственными органами Израиля.

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