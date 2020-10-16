Правительство России в два раза ухудшило прогноз по убыли населения

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Кабинет министров ухудшил прогноз по сокращению общей численности населения России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Так, согласно документу, убыль населения по итогам 2020 года составит 352 тысячи человек. В августовской версии плана говорилось о сокращении численности граждан страны на 158 тысяч человек.

В дальнейшем население страны также будет уменьшаться. В 2021 году естественная убыль составит 290 тысяч человек, в 2022 году — 238,1 тысячи, в 2023 году — 189,1 тысячи, а в 2024 году — 165,3 тысячи человек. Таким образом, за четыре года численность населения сократится на 1,2 миллиона человек.

Выход на положительные темпы прироста планируется только в 2030 году.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любви Храпылиной, такой прогноз по убыли населения является результатом последствий Второй мировой войны, демографических ям 1990-х годов и неготовностью граждан России к многодетности.

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