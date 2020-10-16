Ученые РАН назвали резко повышающие риск смерти от COVID-19 факторы

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У людей с ожирением в семь раз возрастает вероятность развития осложнений при коронавирусе, а риск смерти увеличивается в девять раз. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

Он отметил, что в таких случаях снизить смертность помогает персонализированная терапия.

Также гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академика РАН Сергея Бойцова сообщил, что в группе риска находятся и пациенты с болезнями сердца.

Он уточнил, что этот фактор не повышает риск заразиться COVID-19, но определяет более тяжелое течение болезни.

— Сердечно-сосудистые патологии увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз, — сказал академик на заседании научного совета.

Бойцов отметил, что данные патологии чаще всего встречаются при коронавирусе: у каждого третьего пациента, госпитализированного с COVID-19.

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