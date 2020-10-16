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Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу крови
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу крови

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Дании и Канады установили, что люди с группой крови O (первой), менее подвержены заражению COVID-19, чем обладатели крови групп A (второй), B (третьей) и AB (четвертой).

Также специалисты считают, что люди с первой группой крови реже переносят коронавирус в тяжелой форме и умирают. При этом наиболее уязвимыми к коронавирусу ученые назвали пациентов со второй и четвертой группой крови.

Исследователи использовали данные 473 тысяч человек, протестированных на COVID-19. Среди тех, кто сдал положительный результат на вирус, они обнаружили меньше людей с группой крови O и больше людей с типами A, B и AB, пишет издание The Mirror.

Отмечается, что разница в группах крови зависит от прикрепления к эритроцитам, называемых антигенами. Наличие или отсутствие данных молекул определяет группу крови человека. Антигены могут пропускать вирус в организм, а первая группа крови не имеет антигенов, в отличие от всех других групп.

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