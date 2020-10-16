СМИ показали все пять вопросов из «опросника Зеленского»

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

В Сети появились снимки так называемого «опросника Зеленского». В бюллетене прописаны пять вопросов, которые президент Украины планирует задать согражданам на Всеукраинском опросе в день проведения местных выборов 25 октября.

По информации издания Страна.ua, документ содержит следующие вопросы:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию канабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной ценности?

Источник издания в администрации украинского лидера подтвердил достоверность опросника, при этом уточнив, что «вопросы пока такие», однако дискуссия по ним продолжается.

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