Москвичам рассказали о работе службы занятости

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Более 250 тысяч вакансий предлагает городская служба занятости «Моя работа» жителям столицы. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что наиболее востребованными профессиями в октябре стали специалисты оптовой и розничной торговли, а также в сфере услуг. Второе место заняли работники в области сервисной индустрии — повара, официанты, сотрудники клининга, администраторы и другие. На третьем расположились специалисты ИТ-сферы и офисный персонал, связанный с цифровой экономикой.

— На данный момент количество открытых предложений в городе превысило показатели докоронавирусного периода в два раза. Именно это позволило нам только за последние три недели трудоустроить более 21-й тысячи москвичей. Больше всего вакансий сейчас в сферах торговли и услуг, ИТ-секторе и среди офисных должностей, интегрированных в цифровую экономику, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Столичная служба занятости является крупнейшим государственным оператором по поиску вакансий, комплексной оценке навыков и знаний, а также обучению и повышению квалификации. Основной задачей центра является трудоустройство жителей Москвы. Более 130 тысяч человек в 2020 году устроились на работу с помощью службы занятости.

Центр занятости «Моя работа» предлагает москвичам программы по бесплатному обучению для безработных, женщин с детьми-дошкольниками, а также людей старше 50 лет. Ознакомиться с полным списком и описанием программ можно на сайте в разделе «Гражданам» — «Профессиональное обучение и переквалификация».

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