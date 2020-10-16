Генпрокурор России поручил разобраться с проблемами со связью на Курилах

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

На Курильских островах проверят качество связи после жалоб местных жителей. Об этом распорядился генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ранее жительница острова Кунашир заявила о данных неполадках, а также сказала, что с подобными проблемами сталкиваются и другие люди.

В свою очередь генпрокурор поручил разобраться в вопросе и узнать у Минкомсвязи, почему сбой вообще возник.

— Как они общаться должны, через громкоговорители? Не только Кунашир, но и всю южно-Курильскую гряду надо (проверить, — прим. «ВМ»), — приводит Интерфакс слова Краснова.

Помимо этого, проверка может коснуться сотовых операторов. Это связано с тем, что на Кунашире, например, есть только мобильная связь, однако и этими услугами граждане не всегда могут нормально воспользоваться.

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