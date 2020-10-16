Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Генпрокурор России поручил разобраться с проблемами со связью на Курилах
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Генпрокурор России поручил разобраться с проблемами со связью на Курилах

Ростислав Зубков

Общество

На Курильских островах проверят качество связи после жалоб местных жителей. Об этом распорядился генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ранее жительница острова Кунашир заявила о данных неполадках, а также сказала, что с подобными проблемами сталкиваются и другие люди.

В свою очередь генпрокурор поручил разобраться в вопросе и узнать у Минкомсвязи, почему сбой вообще возник.

— Как они общаться должны, через громкоговорители? Не только Кунашир, но и всю южно-Курильскую гряду надо (проверить, — прим. «ВМ»), — приводит Интерфакс слова Краснова.

Помимо этого, проверка может коснуться сотовых операторов. Это связано с тем, что на Кунашире, например, есть только мобильная связь, однако и этими услугами граждане не всегда могут нормально воспользоваться.

Читайте также: Госдума приняла в первом чтении проект об изменениях в законе о прокуратуре

Южные Курилыгенеральный прокурор Россиисредства связи
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Людмила Гусева
Людмила Гусева

Переходим на электронные трудовые книжки

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Главное требование общества к Кремлю

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте