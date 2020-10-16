Сергей Собянин подчеркнул важность сохранения исторических памятников Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Власти Москвы должны сохранять и оберегать то, что имеет культурную ценность. Без этого город становится безликим, без своей истории и будущего. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 16 октября, в интервью ТАСС.

По его словам, в настоящее время в Москве отреставрировано около 90 процентов существующих памятников. Работы были выполнены за счет городского бюджета, федеральных министерств и ведомств, а также частных инвестиций.

Сергей Собянин отметил, что в настоящее время в нормальную экономическую жизнь возвращаются совсем уже руинированные памятники.

— И это не просто памятники, это либо жилые дома, либо офисы, либо музеи и так далее и тому подобное. Самое главное, чтобы памятник не оставался просто памятником, чтобы было его современное наполнение и современная жизнь. Иначе это бесполезно, он будет руинироваться и заброшен, — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что Москва не является городом-памятником. В столице имеется много хрущевок, которые необходимо реновировать, а также большое количество полузаброшенных промышленных территорий. В этой связи нужно строить современные районы и места для бизнеса.

По словам мэра столицы, в Москве достаточно перспектив для развития, создания и сохранения культурного наследия, а с другой — динамичного развития. Это отличает Москву от многих европейских городов.

— С одной стороны, плохо, что у нас какая-то разруха — промышленные территории, огромные неухоженные территории. С другой стороны — это и возможности придать Москве современный, другой вид, — подчеркнул Сергей Собянин.

Он добавил, что проекты ЗИЛа или «Большого сити» крупнее, чем лондонские проекты реновации промышленных территорий общим объемом около двух миллионов квадратных метров. За счет этого Москва развивается. Сергей Собянин заявил, что выступает за создание современного города, который «обрамляет старину, старинные памятники с их сохранением».

Читайте также: Сергей Собянин назвал главный итог своей работы