Госдума рассмотрит законопроект о кабмине во втором чтении 20 октября

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Законопроект о российском правительстве будет рассмотрен Госдумой 20 октября во втором чтении. Об этом глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в пятницу, 16 октября, на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

— Мы предполагаем в следующий вторник рассмотреть во втором чтении федеральный конституционный закон о правительстве, — приводит ТАСС слова парламентария.

Он добавил, что также во втором чтении будет изучен проект закона о Конституционном суде. В первом чтении законодатели рассмотрят еще ряд актов.

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