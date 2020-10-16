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Госдума рассмотрит законопроект о кабмине во втором чтении 20 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума рассмотрит законопроект о кабмине во втором чтении 20 октября

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Законопроект о российском правительстве будет рассмотрен Госдумой 20 октября во втором чтении. Об этом глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в пятницу, 16 октября, на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

— Мы предполагаем в следующий вторник рассмотреть во втором чтении федеральный конституционный закон о правительстве, — приводит ТАСС слова парламентария.

Он добавил, что также во втором чтении будет изучен проект закона о Конституционном суде. В первом чтении законодатели рассмотрят еще ряд актов.

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