Коронавирусом в Польше заболели более 150 тысяч человек с начала пандемии

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В Польше общее число случаев коронавируса превысило 150 тысяч с начала пандемии. Об этом министерство здравоохранения республики сообщило в пятницу, 16 октября.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране COVID-19 нашли у 7705 граждан. Таким образом, за все время борьбы с инфекцией в Польше выявили 157 608 случаев заражения вирусом нового типа.

Кроме того, количество летальных исходов достигло 3440 (плюс 132 за последние 24 часа). При этом 87 773 пациента вылечились.

Согласно последним сведениям, в польские больницы доставлено 6980 человек с коронавирусом. 540 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 311 625 граждан находятся на карантине.

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