Власти Шри-Ланки сделали обязательным ношение масок в общественных местах
Посольство России в Шри-Ланке сделало предупреждение, что по распоряжению властей страны ношение гигиенических масок в общественных местах стало обязательным. Также в посольстве отметили, что их отсутствие может повлечь наказание в виде заключения под стражу на срок до шести месяцев.
— Обращаем внимание, что в отношении лиц, нарушающих установленные санитарно-эпидемиологические требования, ланкийскими властями будут применяться административные меры и (или) наказание в виде заключения под стражу на срок до 6 месяцев, — написано на официальной Facebook-страничке посольства.
❗️Росгражданам в Шри-ЛанкеВ соответствии с опубликованным 15 октября постановлением ланкийского Правительства о мерах...Опубликовано Embassy of the Russian Federation in Sri Lanka and to the Maldives Пятница, 16 октября 2020 г.
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