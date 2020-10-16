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Оперштаб: Большинство заболевших COVID в Москве не пользовались городским транспортом
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Оперштаб: Большинство заболевших COVID в Москве не пользовались городским транспортом

Кирилл Николаев

Город

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией проанализировал новые случаи заболевания, которые были выявлены в Москве с 29 сентября по 13 октября.

Оказалось, что большинство инфицированных (58 процентов) не пользовались общественным транспортом. При этом 42 процента заболевших совершали поездки на городском транспорте. Статистика опубликована в Telegram-канале оперштаба.

Оперштаб: Большинство заболевших COVID в Москве не пользовались городским транспортомФото: Telegram-канал оперативного штаба Москвы

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