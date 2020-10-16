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Эпидемиолог заявила об отсутствии необходимости жестких мер по COVID-19 в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эпидемиолог заявила об отсутствии необходимости жестких мер по COVID-19 в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Здоровье

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье не так велико, чтобы вводить ограничительные меры, как в столице. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Зинаида Труш.

Она отметила, что в Москве идут на ограничительные меры из-за большого числа зараженных COVID-19.

— У нас не такое число, чтобы принимать подобные жесткие меры, — цитирует специалиста РИА Новости.

Она подтвердила, что принятые в Московской области ограничения по коронавирусной инфекции обусловлены текущей эпидемиологической ситуацией.

Ранее стало известно, что общее количество людей в масках в городском транспорте выросло до 96 процентов. На некоторых станциях Московского метрополитена процент людей в масках увеличился до 99. Москвичам напомнили, что для проезда в общественном транспорте при себе также необходимо иметь перчатки.

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Читайте также: Оперштаб: Большинство заболевших COVID в Москве не пользовались городским транспортом

Подмосковьекоронавирусограничительные меры
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