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«Бойтесь друзей»: Королева высказалась о предательстве близких людей
Фото: instagram.com/koroleva__star

«Бойтесь друзей»: Королева высказалась о предательстве близких людей

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Наташа Королева высказалась о предательстве со стороны друзей. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Многие сочли этот пост ответом на эфир авторской программы Андрея Малахова «Прямой эфир», где главной героиней стала «любовница» супруга Королевой Тарзана.

— «Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор», писал великий В. Высоцкий, а я дополню: «Я не люблю, когда друзья стреляют в спину»... Бойтесь друзей. Враги не предают, — отметила певица.

После интервью с Ксенией Собчак Королева поблагодарила Малахова за то, что он не стал обсуждать скандал с Тарзаном в своей передаче. Однако она поторопилась — выпуск с участием «любовницы» супруга певицы вызвал волну гневных сообщений от фанатов звезды.

«Я думаю на него не стоит обижаться. Он шоумен, это его работа. А в нашей жизни нет друзей. К этому уже пора привыкнуть», «Малахов....это просто его работа....мне кажется на него как раз и не стоит обижаться», «Живите, любите и не обращайте внимание на . болтунов, жизнь так коротка у вас прекрасный муж, сын, а это самое главное», — поддержали артистку подписчики.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

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Наташа КоролеваАндрей МалаховТарзан
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