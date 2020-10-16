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Более 400 пациентов лечатся от коронавируса в московском центре «Вороновское»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 400 пациентов лечатся от коронавируса в московском центре «Вороновское»

Захар Чайченко

Общество

Почти 430 пациентов столичного клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» состоят на лечении COVID-19, сообщил главный врач центра Сергей Переходов.

— В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 16 октября состоит на лечении 429 пациентов. Из них: с диагнозом «пневмония» — 426, подтвержденных с COVID — 429, с кислородной поддержкой — 349, на ИВЛ — 7, — сообщил Переходов в своем Facebook-аккаунте.

Помимо этого, главврач отметил, что за сутки в центр поступил 51 пациент, также накануне был выписан 51 человек.

В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 16 октября состоит на лечении 429 пациентов. Из...

Опубликовано Сергеем Переходовым Пятница, 16 октября 2020 г.

В заключение Переходов добавил, что совсем недавно от коронавируса умерли две женщины в возрасте 72 и 84 лет.

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