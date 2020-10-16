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Полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения Франции
Фото: Твиттер МВД Франции (https://twitter.com/Place_Beauvau)

Полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения Франции

Ростислав Зубков

В мире

В офисах и квартирах министра здравоохранения Оливье Верана и директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона прошли обыски, передает BFM.

По информации телеканала, в четверг, 15 октября, полиция пришла по местам жительства и работы чиновников в рамках проверки действий властей на фоне пандемии коронавируса.

Обыски также проводились у экс-премьера Франции Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай и ряда других министров. Следственные мероприятия проходили и в апартаментах экс-главы Минздрава республики Аньес Бюзен.

Напомним, летом 2020 года в отношение официальных лиц Франции несколько общественных ассоциаций и объединений врачей подали иск, выражая недовольство неэффективными мерами борьбы с распространением COVID-19. По жалобам было начато предварительное расследование.

Отметим также, что с 17 октября в столичном регионе и ряде городов Франции вводится комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Власти подтвердили, что в зонах действия данных суровых мер с 21:00 до 06:00 будут закрыты все рестораны и театры. За нарушение правил будут штрафовать на 135 евро, а за повторное нарушение — на полторы тысячи евро. При этом общественный транспорт будет работать штатно.

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