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«Алеша уже дед»: Гуф показал, как сильно он «постарел»
Фото: @therealguf / Официальный аккаунт Гуфа в Instagram

«Алеша уже дед»: Гуф показал, как сильно он «постарел»

Юлия Ямпольская

Звезды

Музыкант Алексей Долматов, больше известный как Гуф, поделился с поклонниками снимком, на котором специально придал себе старческий вид с помощью фотошопа. Соответствующий пост артист опубликовал в своем Instagram аккаунте.

Такую фотографию рэпер выложил из-за реакции многих пользователей Сети на его внешний вид. Подписчики часто пишут ему, что он «постарел».

— Эх, студентики, совсем вы себя не бережете, — подписал пост артист.

Ранее телеведущая Айза Анохина в Instagram поздравила своего бывшего мужа, рэпера Гуфа, с днем рождения. Девушка опубликовала несколько совместных снимков. Анохина порадовалась, что музыкант смог дожить до своего 41-летия, ведь «ставки были невысоки».

Читайте также: Айза предложила Гуфу устроить совместную вечеринку в честь их вторых половинок

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